UBI вчасно введе в експлуатацію чотири мультифункціональні арени до Євробаскету - 2015

Про це УНІАН повідомили у прес-службі UBI.

На сьогоднішній день на всіх чотирьох майданчиках ведуться активні роботи. Згідно затвердженого графіку, восени 2014 року будуть повністю завішені роботи зі зведення каркасів будівель. Всі внутрішні оздоблювальні роботи будуть завершені навесні 2015 року. Фінансування будівництва здійснюється за рахунок приватних коштів компанії. У теж час, в компанії відзначили, що розраховують на одержання кредитних коштів, які передбачені державною програмою з підготовки країни до Євробаскет - 2015.

«У цей непростий для країни час важливо дивитися в майбутнє з впевненістю і оптимізмом. Спорт об'єднує всіх, незалежно від політичних поглядів та ідеологічних переконань. Ми вважаємо, що Євробаскет - 2015 повинен відбутися в Україні. Ми налаштовані на спільну роботу і результат», - зазначив Олег Бичков, директор United Basketball Investments.

Довідка УНІАН United Basketball Investments (UBI) - інвестиційно-девелоперська компанія, що розвиває мультифункціональні арени в чотирьох містах України (Києві, Львові, Одесі, Дніпропетровську) в рамках підготовки країни до європейського чемпіонату з баскетболу Євробаскет - 2015.

18 червня між UBI та місцевим організаційним комітетом (МОК) Євробаскет - 2015 був підписаний протокол про наміри щодо проведення матчів Євробаскет-2015 на аренах, які розвиває компанія UBI.

У серпні 2013 компанія UBI підписала договір про стратегічну співпрацю з SMG - найбільшою у світі компанією, що спеціалізується на девелопменті та управлінні мультифункціональними об'єктами комерційної нерухомості.

8 жовтня 2013 року між United Basketball Investments (UBI) і Федерацією Баскетболу України (ФБУ) було підписано угоду, згідно з яким ФБУ, на правах місцевого організатора Євробаскет - 2015, закріпила за аренами UBI право на проведення матчів Євробаскет - 2015. Документ погоджений з європейським офісом Міжнародної Федерації Баскетболу (ФІБА-Європа) - головним організатором європейського баскетбольного чемпіонату. Угода строго регулює зобов'язання UBI перед ФБУ та ФІБА-Європа виконати у строк і в повному обсязі всі вимоги організацій щодо інфраструктури, технічної оснащеності та термінів введення в експлуатацію об'єктів у всіх чотирьох містах - Києві, Одесі, Львові та Дніпропетровську.