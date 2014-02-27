Чемпіонат баскетбольної Суперліги поновиться матчем між "Будівельником" та "Києвом"

28 лютого у столичному Палаці спорту відбудеться гра баскетбольної Суперліги між двома київськми командами - "Будівельник" та "Київ.

Про це повідомляє офіційний сайт БК "Київ". Матч, який згідно календаря другого кола, планувався на 23 березня, клуби порадившись, вирішили перенести на 28 лютого. Початок гри о 19.00. Раніше директорат Суперліги відмінив усі матчі національної першості по 2 березня включно. Проте, керівництво Федерації баскетболу України, на прохання команд-учасниць Суперліги, вирішило поновити першість починаючи з 28 лютого.

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