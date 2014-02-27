Президент Федерації баскетболу України Волков заявив, що доля Євробаскета-2015 вирішуватиметься наприкінці березня

Про це УНІАН повідомили в медіа-центрі ФБУ.

Зокрема, Волков зазначив: "Ми дуже багато зробили задля того, щоб ЄвроБаскет 2015 пройшов у нашій країні. Нині ФІБА Європа дуже схвильована ситуацією в Україні. У 20-х числах березня відбудеться засідання Президії ФІБА Європа, на якому вирішуватиметься доля ЄвроБаскету 2015. Я очікую на новий Кабінет міністрів. Перше питання, яке стоятиме перед головою Уряду: підтримує Уряд проведення в Україні чемпіонату Європи з баскетболу чи ні. Зараз ми проводимо консультації, готуємося зробити все можливе, щоб вмовити новий Уряд не робити крок зі скасування ЄвроБаскету 2015 в Україні. Нині, на жаль, така ситуація, що, звісно, не до ЄвроБаскету. Але ми готові працювати. Гадаю, що в разі відмови нові європейські чи світові змагання зможуть прийти до України дуже і дуже не скоро. Втрата ЄвроБаскету 2015 буде серйозним ударом для баскетболу в Україні. Адже в такому разі, надалі буде важко мотивувати спонсорів, людей, які вкладали і гроші, і сили, і час у цей прекрасний вид спорту в Україні. Ми зробили прорив у цьому виді спорту в Україні – і на рівні чемпіонату країни, і на рівні збірної, і в організаційному сенсі, і все буде під загрозою зупинення. Тому я маю велику надію, що нова країна з новим Урядом зроблять усе можливе, щоб цей крок – такий трагічний для баскетболу – не було зроблено".

Також Волков торкнувся і долі інших змагань, які довірено проводити Україні Європейським відділенням Міжнародної федерації баскетбольніх асоциацій (ФІБА-Європа): "Якщо ми збережемо ЄвроБаскет 2015, то, звісно, проводитимемо і U18 чемпіонат Європи 2014 року. Але наразі є хвилювання батьків кандидатів збірних-учасниць цього чемпіонату, є їхні запити до ФІБА Європа стосовно гарантій безпеки їхніх дітей в Україні влітку цього року. Наступні декілька тижнів вирішать усе".

Стосовно подальшої долі українських національних команд усіх вікових категорій, президент ФБУ зазначив: "Збірні всіх рівнів – це питання держави. Звісно, без підтримки держави, без підтримки нового Уряду буде важко. Дуже важливим питанням є підготовка чоловічої національної збірної до чемпіонату світу. Сподіваюся, що новий міністр молоді та спорту розумітиме, що баскетбол досяг високих результатів і треба підтримати цей розвиток".

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з баскетболу має відбутися в Україні восени 2015 року.