Віта Семеренко визнана найкращою спортсменкою лютого в Україні

Найкращими тренерами місяця названі наставники жіночої збірної з біатлону Григорій Шамрай та Надія Білова, повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті України.

На Олімпійських іграх у Сочі Віта Семеренко стала володаркою двох нагород. У жіночій естафеті разом з Оленою Підгрушною, Юлією Джимою та Валентиною Семеренко біатлоністка виборола золоту медаль. Також Віта поповнила скарбничку олімпійської збірної України в особистому виступі – стала третьою у спринтерській гонці.

На закритті Ігор-2014 за рішенням олімпійської команди саме Віта Семеренко була удостоєна почесної місії нести прапор України.

Українські біатлоністи ставали найкращими спортсменами усіх трьох зимових місяців. Після кількох перемог поспіль на етапах Кубка світу найкращими у грудні та січні були визнані Валентина Семеренко та Підгрушна відповідно. Минулої зими найкращою спортсменкою тричі визнавалась капітан української команди з біатлону Підгрушна.

Для Віти Семеренко це вже п’яте визнання від Національного олімпійського комітету.