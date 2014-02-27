Тренер гандбольного клубу "Мотор" хотів зустрітися в плей-офф Ліги чемпіонів з іспанським клубом

Про це повідомляє прес-служба ГК "Мотор".

Зокрема, Бебешко зазначив: "В принципі все було ясно ще до початку жеребкування, так як будь-який з трьох можливих суперників, який міг нам дістатися, є визнаним європейським грандом. «Гамбург» - володар головного трофею останнього розіграшу ЛЧ, «Барселона» - найтитулованіший клуб європейського континенту і «Кіль», який вигравав німецьку Бундеслігу 18 разів, а також нині є діючим чемпіоном Німеччини. На питання, кого б я хотів отримати у суперники, до цього я відповів, що хочу зіграти з іспанцями, хоча нам дістався німецький клуб. Так що тепер будемо налаштовуватися і готується до ігор проти цієї команди. Нічого страшного в цьому немає, адже завжди треба ставити перед собою максимальні цілі. Якщо ми підійдемо до матчів проти чемпіонів Німеччини з такою ж психологією як і до останньої гри проти «Веспрема», то можливо і результат може бути позитивним. Головне - це боротися і вірити в себе".

Аналізуючи гру суперника, тренер українського клубу зазначив: "Ця команда добре відома всім фахівцям, більш або менш розбирається в гандболі. Під прапорами «Кіля» зібрані одні з найкращих зірок різних країн, тому впевнений, що їх складу може позаздрити будь хто. Більше немає сенсу що-небудь коментувати".

Також тренера турбує той факт, що за час, який залишився до першої гри з "Кілем" в календарі ігор команди залишається тільки один серйозний матч в національній першості проти "Портовика". Через це команда може втратити ігровий тонус, вважає Бебешко: "З таким чемпіонатом країни більшого чекати не доводиться. Зараз у нас з'явився шанс трохи прийти в себе після виснажливого марафону трьох останніх матчів Ліги чемпіонів. Намагатимємося якісно відновитися, потім самим серйозним чином почнемо підготовку до гри проти «Портовика», а далі на нас чекає найважливіший домашній матч проти "Кіля".

Як повідомляв УНІАН, "Мотор" посів четверте місце у підсумковій турнірній таблиці групового етапу Ліги чемпіонів і потрапив в плей-офф. За результатами жеребкування чемпіон України зустрітися в 1/8 фіналу з німецьким "Кілем".