В Алушті відбудеться чемпіонат України зі спортивної ходьби

Як повідомили УНІАН у Федерації легкої атлетики України, змагання в Алушті стануть головним відбірковим стартом на Кубок світу зі спортивної ходьби.

Участь у національній першості візьмуть учасники Олімпійських ігор і чемпіонатів світу Андрій Ковенко, Іван Лосев, Ольга Яковенко та інші найсильніші спортсмени країни.

В Алушті визначать чемпіонів України у всіх вікових категоріях: серед дорослих, юніорів (до 17), юнаків і дівчат (до 15).

Кубок світу зі спортивної ходьби відбудеться 3-4 травня у Тайцані (Китай). Спортсмени змагатимуться у двох вікових категоріях. Юніори розіграють нагороди на дистанції 10 км, чоловіки визначатимуть найсильніших зі спортивної ходьби на 20 та 50 км, жінки – на 20 км. Турнір, що є одним з найпрестижніших в легкій атлетиці, проводиться один раз на два роки.