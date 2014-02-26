«Донбас» програв перший матч КХЛ після олімпійського перерви

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був перший матч в чемпіонаті після перерви, пов'язаної з проведенням Олімпійських ігор у Сочі.

Господарі активно розпочали матч і вже протягом перших п'яти хвилин забили два голи. Через 26 секунд після початку гри відзначився Джастін Азеведо, а рівно через 5 хвилин після стартового вкидання шайби відзначився Петер Яакола. На 14-й хвилині Оскарс Бартуліс забив перший гол «Донбасу» в цьому матчі, але через 5 хвилин Петр Врана відновив перевагу чеської команди у два голи - 3:1.

В середині другого періоду, на 33-й хвилині, Мартін Тернберг збільшив перевагу «Лева» до трьох голів, а у третій заключній 20-хвилинці команди голів не забивали.

Таким чином, після 51-го матчу на рахунку «Донбасу» залишилося 90 очок і команда опустилася з 3-го на 4-е місце в таблиці. «Лев» вийшов на 3-е місце - 93 очки. Лідерами таблиці Конференції «Захід» є «Динамо» (Москва) - 108 очок та СКА (Санкт-Петербург) - 99.