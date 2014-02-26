Гра з «Ліоном» стане великою подією для «Чорноморця»

Про це тренер одеситів заявив на передматчевій прес-конференції в Ліоні.

Зокрема. Григорчук зазначив: «Завтрашня гра - це велика подія для нас, і настрій відповідний, ми дуже сконцентровані і налаштовані виходити і вигравати».

Відповідаючи на питання про те, проти якого складу «Ліона» його команді зручніше грати - основного або гравців запасу - тренер зауважив: «Нам все одно. Не тому, що один склад сильніше або слабкіше, а тому, що я розумію, у складі «Ліона» велика кількість кваліфікованих футболістів, здатних грати у великий футбол, і ми очікуємо будь-які варіанти. І готові до них».

Щодо того, що команда прилетіла за два дні до гри а не за день, як це прийнято в практиці, наставник одеситів підкреслив: «Напевно, зіграло свою роль те, що нам потрібно було трохи раніше виїхати за погодними умовами. Стало набагато холодніше і перепад температур, якби ми приїхали за день, нам не допоміг би. А в цілому не бачу причин, щоб приїжджати за 2 дні. Прилітати за день до гри до обіду, потренуватися, на наступний день матч - це цілком відповідний графік».

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи в Одесі «Чорноморець» і «Ліон» зіграли внічию - 0:0. Таким чином, на виїзді одеську команду влаштує перемога або результативна нічия - 1:1, 2:2 і т.д. У цьому випадку, команда пройде у наступне коло за рахунок голів, забитих на виїзді («Ліон» в Одесі не забив гол жодного разу). У випадку нульової нічиєї буде призначено додатковий час, а потім, при необхідності - серія пенальті.