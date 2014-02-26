Матч національних збірних України та США відбудеться в Ларнаці
17:19, 26 лютого 2014Спорт
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Товариський матч національних футбольних збірних США та України відбудеться в Ларнаці.
Сборная Украины / ffu.org.ua
Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.
Зокрема, в повідомленні йдеться: "Міжнародний товариський матч національних збірних команд з футболу України та Сполучених Штатів Америки, що відбудеться 5 березня 2014 року, перенесено з Харкова до кіпрського міста Ларнака на стадіон "Антоніс Пападопулос". Початок матчу о 21:00".
Ця гра стане першою для збірної України в 2014-му році.
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