Луческу сподівається на вдалий матч "Шахтаря" з "Вікторією"

Як повідомляє прес-служба ФК "Шахтар", про це він заявив на передматчевій прес-конференції.

Зокрема, Луческу зазначив: "У Чехії був дуже складний матч. Ми грали проти доброї, непростої команди. Тим більше це була перша офіційна гра в 2014-му році. Є велика різниця між товариськими і офіційними поєдинками. В першу чергу, наше завдання було не ризикувати, контролювати гру. Не планували з перших же хвилин піти в атаку, щоб не було якихось негативних сюрпризів. Але допустили дитячу помилку при розіграші штрафного. "Вікторія" забила, хоча до цього вони не створили жодного моменту, а у нас було 3-4 гольові ситуації. Після голу довелося ризикувати. Добре, що Даріо відразу виконав чудовий пас і відкрився Адріано, який зрівняв рахунок. Після цього у нас було ще кілька моментів, коли могли забити і вийти вперед. Можна сказати, що результат в Чехії досить зручний для нас. Але це буде тільки в тому випадку, якщо ми виграємо вдома. "Вікторія" теж була обережна у цьому поєдинку. Вони хотіли подивитися, на що самі готові. Та й нас побачити в ділі теж. Тепер вони напевно будуть діяти по-іншому, тому завтра на нас чекає складний матч. Ми ж, як завжди, спробуємо контролювати гру, ставити її ритм і, природньо, забити м'ячі, щоб перемогти і пройти далі. Важливо не дати можливості провести супернику якусь контратаку або розіграш стандартного положення, як в Чехії, після якого нам забили. Не будемо забувати, що в минулому році "Вікторія" добре грала і на виїзді перемогла "Наполі", дуже вдало діяла проти "Атлетіко" і "Фенербахче". Це хороша команда. Але думаю, що ми проведемо дуже вдалий матч і впораємося з тією задачею, яку перед собою ставимо".

Щодо дискваліфікації Ракицького і можливих, у зв'язку з цим, замін у складі, тренер зазначив: "Швидше за все, найкращий варіант буде Кривцов - Кучер. Кривцов грав більше і в минулому році, і на зборах зараз. Швидше за все, буде ця пара центральних захисників. Я проаналізував усі поєдинки, які ми провели, рівень кожного гравця окремо в цих матчах, беручи до уваги і стан здоров'я, і впевненість кожного. Напевно будуть й інші зміни у порівнянні з першою грою, а не тільки вимушена заміна Ракицького".

Щодо перенесення матчів чемпіонату України Луческу зазначив: "І я, і команда хотіли грати в Києві в першому турі після перерви. Це спорт, футбол. Ніяких проблем. Хотілося б, навпаки, щоб футбол стабілізував ситуацію, а люди думали про нормальні життєві речі, такі як спорт і футбол".

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого в Донецьку відбудеться матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому "Шахтар" прийматиме чеську "Вікторію" (Пльзень). Перша гра між цими командами в Чехії завершилася внічию - 1:1.