Українка Свідерська потрапила в число претендентів на спортивний "Оскар"

Про це повідомляється в офіційному релізі Laureus.

Свідерська є володаркою 7 золотих медалей чемпіонату світу з плавання (100м вільним стилем, 150 м комплексним плаванням, 200 метрів вільним стилем, 50 м вільним стилем, 50 м на спині, естафета 4х50м, 4х100 з світовим рекордом) серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору. Крім того, спортсменка з Кіровограда - срібний призер Паралімпійських ігор-2012 в Лондоні.

Її ім'я значиться в числі шести претендентів. як чоловіків, так і жінок, на звання кращого спортсмена-інваліда 2013 року.

На титул кращого спортсмена року претендують ямайський спринтер Усейн Болт, британський легкоатлет-стаєр Мо Фарах, американський баскетболіст Леброн Джеймс, іспанський тенісист Рафаель Надаль, португальський футболіст Кріштіану Роналду і німецький гонщик «Формули-1» Себастьян Феттель.

На звання найкращої спортсменки року претендують російська легкоатлетка Олена Ісінбаєва, німецька футболістка Надін Ангерер, американська плавчиха Міссі Франклін, ямайська бігунка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс, словенська гірськолижниця Тіна Мазе і американська тенісистка Серена Уільямс.

За звання кращої команди року поборються збірна Нової Зеландії з регбі, футбольний клуб «Баварія», збірна Бразилії з футболу, дует американських тенісистів Боб і Майк Брайан, баскетбольна команда НБА «Майамі Хіт» і команда «Формули-1» «Ред Булл».

Вручення премії Laureus World Sports Awards пройде 26 березня в Куала-Лумпур (Малайзія).