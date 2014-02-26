ФІБА-Європа зацікавлена в проведенні ЄвроБаскету-2015 в Україні

Як повідомили УНІАН в Місцевому організаційному комітеті Євробаскет-2015, про це заявив директор турніру Маркіян Лубківський.

Зокрема, Лубківський підкреслив: «Вчора ми з генеральним секретарем Федерації баскетболу України Олександром Ларіним провели зустріч з в.о. президента ФІБА-Європа Сіріелем Кумансом та генеральним секретарем ФІБА-Європа Камілом Новаком. Нам підтвердили, що ФІБА-Європа зацікавлена в проведенні турніру в Україні. Організація щиро співпереживає з українцями та пильно стежить за розвитком ситуації. Іншими словами, питання перенесення чи скасування турніру в Україні не обговорювалось. Взагалі в історії ФІБА-Європа ще не було прецеденту перенесення турніру в іншу країну».

Як повідомив М. Лубківський, було домовлено про необхідність проведення зустрічі з новим керівництвом України з метою обговорення подальшої долі турніру: «Зараз ми працюємо над організацією візиту керівництва ФІБА-Європа в Україну та проведенням таких зустрічей».

Директор турніру підкреслив, що Місцевий оргкомітет «ЄвроБаскет 2015» й далі виконує функції представництва ФІБА-Європа в Україні, згідно з Угодою про проведення турніру.