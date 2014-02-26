Кернес заявляє, що Курченко продовжить фінансувати «Металіст»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після сесії Харківської міської ради сказав міський голова Харкова Геннадій Кернес.

«Я буквально вчора розмовляв із Сергієм Курченком і саме задавав йому питання, це було пізно ввечері, на предмет того, що буде з футбольним клубом «Металіст», тому що всі вболівальники цікавляться. Я отримав відповідь, що він має намір і надалі фінансувати тренувальний процес, робочий процес футбольного клубу «Металіст»», - сказав Кернес.

Мер наголосив, що фінансування «Металіста» - це «особиста відповідальність президента футбольного клубу «Металіст» Сергія Курченка».

«І чим швидше він народить або розродиться на свої думки, тим буде правильніше. Я з ним розмовляв учора, він свою відповідь дав», - зауважив Кернес.

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Він також відкинув звинувачення в тому, що хтось із міської влади якимсь чином тиснув чи погрожував колишньому головному тренеру «Металіста» Мирону Маркевичу.

«Я переконаний у тому, що якщо особисто запитати Мирона Маркевича, він не може сказати, що хтось із боку міста йому погрожував чи щось. Він навпаки скаже, що місто, з боку міста тільки допомагають», - наголосив мер.

Як повідомляв УНІАН, з посади головного тренера футбольний клуб «Металіст» (Харків) подав у відставку Мирон Маркевич, який працював на цій посаді більше восьми років. Маркевич заявив, що "у клубі ситуація просто неконтрольована, президента (Курченка) немає, його заступники розгублені, вже три місяці не платять зарплату".

Зараз виконує обов’язки головного тренера Ігор Рахаєв.

24 лютого ультрас «Металіста» оприлюднили заяву про те, до руйнування харківського футбольного клубу «Металіст» причетна міська та обласна влада. Ультрас, із посиланням на власні джерела повідомили, що представники міської влади погрожували Маркевичу.

25 лютого ФК «Металіст» оприлюднив заяву, що клуб, який зараз посідає друге місце в турнірній таблиці Чемпіонату України, продовжує працювати в нормальному режимі.

«Керівництво ФК «Металіст» закликає уболівальників не піддаватися панічним настроям щодо майбутнього клубу, які поширюються у ЗМІ. Незважаючи на непросту політичну та економічну ситуацію в країні, ніхто не збирається припиняти фінансування клубу і залишати команду напризволяще. «Металіст» живе і працює в нормальному режимі», - йдеться в заяві.

Довідка УНІАН. Харківський ФК «Металіст» належить харківському бізнесмену Сергію Курченку, власнику групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЭК).