Тенісист Долгополов вийшов у друге коло турніру в Акапулько

Як повідомляє офіційний сайт турніру, суперником киянина на старті турніру був Вацек Поспішил з Канади, якого українець обіграв з рахунком 6:2, 6:2.

Матч тривав трохи більше години. За цей час Долгополов зробив 5 ейсів.

У другому колі наш спорстмен зустрінеться з французьким тенісистом Жеремі Шарді.