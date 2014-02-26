Тенісист Долгополов вийшов у друге коло турніру в Акапулько
13:16, 26 лютого 2014Спорт
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Український тенісист Олександр Долгополов вийшов у другий раунд тенісного турніру серії ATP в Акапулько.
Олександр Долгополов / Reuters
Як повідомляє офіційний сайт турніру, суперником киянина на старті турніру був Вацек Поспішил з Канади, якого українець обіграв з рахунком 6:2, 6:2.
Матч тривав трохи більше години. За цей час Долгополов зробив 5 ейсів.
У другому колі наш спорстмен зустрінеться з французьким тенісистом Жеремі Шарді.
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