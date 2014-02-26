Початок весняної частини футбольних змагань в Україні перенесено - УПЛ
11:58, 26 лютого 2014Спорт
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Українська футбольна Прем`єр-ліга офіційно перенесла старт весняної частини сезону.
Прем’єр-ліга, футбол / sctavriya.com
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЛ.
В повідомленні, закрема, зазначається: "Від Федерації футболу України надійшов лист щодо звернення МВС України стосовно перенесення початку весняної частини змагань ПЛ на пізніший термін. У зв’язку з цим Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ постановила перенести початок весняної частини змагань ПЛ на пізніший термін. Точні дати будуть визначені додатково".
Раніше сьогодні спеціалізований сайт football.ua повідомив з посиланням на власні джерела, що перші матчі чемпіонату після зимової перерви відбудуться 26 березня.
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