Блохін: якщо у футболіста нічого не болить, значить він мертвий

Міф про Олега Блохіна як про тирана і людину залізної руки склався не вчора.

Кореспондент видання Советский спортпобував в еміратському таборі ФК Москва, щоб переконатися або розвінчати образ диктатора.

"Адже важливо не те, жорсткий я тренер чи ліберал. Головне, щоб команда добивалася результату і рухалася вперед. А передсезонні збори для того і існують, щоб її підготувати...", -говорить Блохін.

"Мої зазвичай говорять так: Якщо я прокинувся вранці і у мене нічого не болить – значить, я вже мертвий. Не буває так, щоб у гравця нічого на передсезонному зборі не боліло. Я сам через це проходив, тому своїх підопічних дуже добре розумію. Але поки в Москві скарг немає, хлопці працюють добре", відзначає тренер.

До речі

На першому передсезонному зборі в ОАЕ футболісти Москви в день пробігають в середньому від 4 до 6 кілометрів.

У день Олег Блохін проводить два тренування по півтори години. У перерві – вправи на тренажерах, плавання і масаж.

Підйом у футболістів Москви о 9.00, відбій о 23.00.

Пік навантаження збору в ОАЕ припаде на 14 січня, далі тренерським штабом запланований спад. Хоча сам Блохін жартує, що футболісти відпочиватимуть 16 і 21 січня, коли у них заплановані контрольні матчі з харківським Металістом і туніським Етуаль Спортів. Всього в період з січня по березень Москва проведе чотири збори тривалістю від десяти днів до двох тижнів.