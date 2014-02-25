Тренер збірної України назвав склад на матч з командою США

Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.

Зокрема, в складі команди присутні футболісти: воротарі - Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Рустам Худжамов («Іллічівець» Маріуполь), Денис Бойко («Дніпро» Дніпропетровськ); захисники - В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі − «Шахтар»), Євген Хачеріді, Євген Макаренко (обидва - «Динамо» Київ), Артем Федецький («Дніпро»), Андрій Пілявський («Маккабі» Хайфа, Ізраїль); півзахисники - Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Роман Безус, Денис Гармаш, Сергій Сидорчук (усі − «Динамо»), Євген Коноплянка, Руслан Ротань (обидва − «Дніпро»), Микола Морозюк («Металург» Донецьк), Тарас Степаненко («Шахтар»), Едмар Галовський («Металіст» Харків), Денис Дедечко («Ворскла» Полтава), Анатолій Тимощук («Зеніт» Санкт-Петербург, Росія), Дмитро Хомченовський («Зоря» Луганськ); нападники - Євген Селезньов, Роман Зозуля (обидва - «Дніпро»), Марко Девич («Металіст»).

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - США мав відбутися 5 березня в Харкові, але через нестабільну ситацію в Україні, на прохання представників збірної США, гру було перенесено на Кіпр.