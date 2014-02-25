Баскетбольний матч Єврокубка "Будівельник" - "Нантерр" відбудеться у Києві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БК "Будівельник".

Рішення прийнято з одним застереженням: матч відбудеться, якщо в столиці України не загостриться ситуація, ставши небезпечною для життя баскетболістів і представників команд.

У разі ж, якщо події в Києві будуть далекі від стабільності, гра відбудеться в Каунасі (Литва), на «Жальгіріс-Арені».

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що на цьому тижні скасовані всі матчі чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги. В тому числі, п'ятнична гра між "будівельниками" та БК "Донецьк", яка повинна була стати центральною в турі.