Баскетбольний матч Єврокубка "Будівельник" - "Нантерр" відбудеться у Києві
16:02, 25 лютого 2014Спорт
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У Барселоні, в офісі баскетбольної Євроліги відбулася нарада Директорату турніру, на якому було прийнято рішення про те, що перший матч Топ-16 Єврокубка між «Будівельником» і «Нантерром» відбудеться у Києві, 4 березня.
Будівельник / budivelnyk.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі БК "Будівельник".
Рішення прийнято з одним застереженням: матч відбудеться, якщо в столиці України не загостриться ситуація, ставши небезпечною для життя баскетболістів і представників команд.
У разі ж, якщо події в Києві будуть далекі від стабільності, гра відбудеться в Каунасі (Литва), на «Жальгіріс-Арені».
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що на цьому тижні скасовані всі матчі чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги. В тому числі, п'ятнична гра між "будівельниками" та БК "Донецьк", яка повинна була стати центральною в турі.
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