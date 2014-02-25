Товариський матч між збірними України та США відбудеться на Кіпрі
15:48, 25 лютого 2014Спорт
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Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.
ФФУ / ffu.org.ua
"У середу, 5 березня, відбудеться перший матч національної збірної України у цьому році. Враховуючи прохання Федерації футболу США про проведення матчу Україна-США за межами України з міркувань безпеки, Федерацією футболу України було прийнято рішення про проведення цієї гри на Кіпрі, а не в Харкові на ОСК «Металіст», як було заплановано раніше", - сказано у повідомленні.
Разом з тим час початку зустрічі та місце проведення уточнюється.
Інформацію щодо повернення коштів за придбанні квитки буде повідомлено найближчим часом.
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