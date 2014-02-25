Збірна України з п`ятиборства стартує в Кубку світу

Як повідомили УНІАН в Національному олімпійському комітеті України, вітчизняна збірна буде представлена 8 спортсменами, які проходили підготовку на зборах в США та Україні.

Склад збірної виглядає таким чином. Чоловіки - Тимощенко Павло, Кірпулянський Дмитро, Наконечний Руслан, Павлюк Денис (дебютант змагань). Жінки - Терещук Вікторія, Буряк Ганна, Хохлова Ірина, Спас Анастасія.

Нагадаємо, що у фіналі Кубка світу-2013 українська команда здобула повний комплект нагород: «золото» - Вікторія Терещук (індивідуальні змагання), «срібло» - Вікторія Терещук і Павло Тимощенко (змішана естафета), «бронза» - Ганна Буряк (індивідуальні змагання).