Збірна України з п`ятиборства стартує в Кубку світу
15:37, 25 лютого 2014Спорт
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26 лютого, в Акапулько (Мексика) стартує перший з чотирьох етапів Кубка світу з сучасного п’ятиборства.
Як повідомили УНІАН в Національному олімпійському комітеті України, вітчизняна збірна буде представлена 8 спортсменами, які проходили підготовку на зборах в США та Україні.
Склад збірної виглядає таким чином. Чоловіки - Тимощенко Павло, Кірпулянський Дмитро, Наконечний Руслан, Павлюк Денис (дебютант змагань). Жінки - Терещук Вікторія, Буряк Ганна, Хохлова Ірина, Спас Анастасія.
Нагадаємо, що у фіналі Кубка світу-2013 українська команда здобула повний комплект нагород: «золото» - Вікторія Терещук (індивідуальні змагання), «срібло» - Вікторія Терещук і Павло Тимощенко (змішана естафета), «бронза» - Ганна Буряк (індивідуальні змагання).
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