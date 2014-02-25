Товариський матч збірних України та США відмінено - ЗМІ

Про це повідомляє портал sport.ua.

Як повідомляє видання, незважаючи на це, тренер української національної команди Михайло Фоменко планує провести тренувальний збір для своїх підопічних з 3 по 6 березня. Не виключено, що збірна України вирушить за кордон і проведе там товариський спаринг.

Разом з тим, у Федерації футболу України цю інформацію поки офіційно не підтвердили. На сайті Федерації футболу США також немає новини про відміну гри.