Товариський матч збірних України та США відмінено - ЗМІ
15:22, 25 лютого 2014Спорт
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Товариський матч за участю збірних України та США, який повинен був відбутися 5 березня у Харкові, на СК «Металіст», відмінено у зв'язку з політичною ситуацією, що склалася в країні.
ФФУ / ffu.org.ua
Про це повідомляє портал sport.ua.
Як повідомляє видання, незважаючи на це, тренер української національної команди Михайло Фоменко планує провести тренувальний збір для своїх підопічних з 3 по 6 березня. Не виключено, що збірна України вирушить за кордон і проведе там товариський спаринг.
Разом з тим, у Федерації футболу України цю інформацію поки офіційно не підтвердили. На сайті Федерації футболу США також немає новини про відміну гри.
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