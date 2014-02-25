В баскетбольній Суперлізі не відбудеться жодного матчу на цьому тижні

Про це УНІАН повідомили в Суперлізі.

В повідомленні, зокрема, заначається: "Матчі 23-го Чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, які мали відбутися протягом 24 лютого – 2 березня поточного року, перенесено на більш пізній строк. Про дати проведення перенесених матчів буде повідомлено додатково".

Зазначимо, що минулого тижня (17-23 лютого) в рамках турніру Суперліги відбулося лише два матчі.