В баскетбольній Суперлізі не відбудеться жодного матчу на цьому тижні
14:45, 25 лютого 2014Спорт
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В чемпіонаті України по баскетболу серед команд Суперліги цього тижня не відбудеться жодного матчу.
Суперлига / superleague.ua
Про це УНІАН повідомили в Суперлізі.
В повідомленні, зокрема, заначається: "Матчі 23-го Чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, які мали відбутися протягом 24 лютого – 2 березня поточного року, перенесено на більш пізній строк. Про дати проведення перенесених матчів буде повідомлено додатково".
Зазначимо, що минулого тижня (17-23 лютого) в рамках турніру Суперліги відбулося лише два матчі.
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