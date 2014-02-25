Запорізький "Мотор" зіграє в 1/8 фіналу гандбольної Ліги чемпіонів з німецьким "Кілем"
У штаб-квартирі Європейської федерації гандболу (EHF) у Відні завершилося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якого суперником українського "Мотора" (Запоріжжя) став німецький "Кіль".
Про це повідомляє офіційний сайт EHF.
Перший матч цих команд пройде в Запоріжжі, матч-відповідь - у Німеччині.
Зазначимо, що німецький клуб в цій парі буде виглядати явним фаворитом. На груповому етапі "Кіль" набрав 17 очок з 20 можливих, вигравши 8 матчів, 1 звівши внічию і 1 програвши. У свою чергу, "Мотор" з 9 балами лише в останній момент забезпечив собі місце в плей-офф. Команда виграла 4 матчі, при 1 нічиїй та 5 поразках.
Зазначимо, що український клуб вперше в історії вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів.
Крім того, також відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Виклику, в якому бере участь інший запорізький клуб - ЗТР. У чвертьфіналі українці зіграють зі шведським ІК "Савехоф". Перший матч пройде в Швеції, матч-відповідь - в Україні.