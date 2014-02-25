Юнацька команда "Черкаських мавп" вийшла до фіналу баскетбольної Євроліги

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БК "Черкаські мавпи".

Баскетболісти «Мавп-2» завершили свої виступи у рамках третього туру регулярного чемпіонату матчем з латвійською командою «Valmeira», в якому підопічні Миколи Неухацького здобули яскраву перемогу з рахунком 67:50 та завершили свій тур без поразок.

Загалом, команда завершила регулярний чемпіонат Євроліги на п’ятій сходинці турнірної таблиці й забезпечила собі місце у Суперфіналі ЄЮБЛ. Згідно з останнім рішенням організаторів участь у цьому турнірі візьме 8 кращих команд.

Тренер Неухацький так прокоментував результати регулярного чемпіонату: "Як завжди, на турах Євроліги був дуже напружений графік. Проте ми змогли зберегти більше свіжості та фізичних кондицій, ніж наші противники. Плюс агресивний захист всіх гравців поєднався з швидкими проривами. Все це дало нам виграти цей матч і всі ігри туру».

Фінал юнацької Євроліги пройде у квітні в Самарі (Росія).