Баскетбольний клуб "Київ" може не закінчити сезон

22:01, 24 лютого 2014
Спорт
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Київський клуб знаходиться на межі зникнення

БК Киев / bckiev.com.ua

БК Київ може не дограти сезон через фінансові проблеми, повідомляє Basket.com.ua.

Видання повідомляє, що з легіонерами в команді вже попрощалися, а українському складу поставлено пропозицію - дограти сезон без зарплати або завершити достроково. 

Головний тренер БК "Київ" Віталій Черній відмовився коментувати цю інформацію, повідомивши лише, що команда готується до найближчих матчів у робочому режимі.

Зазначимо, що президентом київського клубу є президент Федерації баскетболу України Олександр Волков, місцезнаходження якого на даний момент залишається невідомим. Крім того, керівник ФБУ один з головних відповідальних за проведення в Україні Чемпионату Європи з баскетболу - Євробаскету-2015.

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