Баскетбольний клуб "Київ" може не закінчити сезон

БК Київ може не дограти сезон через фінансові проблеми, повідомляє Basket.com.ua.

Видання повідомляє, що з легіонерами в команді вже попрощалися, а українському складу поставлено пропозицію - дограти сезон без зарплати або завершити достроково.

Головний тренер БК "Київ" Віталій Черній відмовився коментувати цю інформацію, повідомивши лише, що команда готується до найближчих матчів у робочому режимі.

Зазначимо, що президентом київського клубу є президент Федерації баскетболу України Олександр Волков, місцезнаходження якого на даний момент залишається невідомим. Крім того, керівник ФБУ один з головних відповідальних за проведення в Україні Чемпионату Європи з баскетболу - Євробаскету-2015.