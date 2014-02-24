Баскетбольний клуб "Київ" може не закінчити сезон
22:01, 24 лютого 2014Спорт
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Київський клуб знаходиться на межі зникнення
БК Київ / bckiev.com.ua
БК Київ може не дограти сезон через фінансові проблеми, повідомляє Basket.com.ua.
Видання повідомляє, що з легіонерами в команді вже попрощалися, а українському складу поставлено пропозицію - дограти сезон без зарплати або завершити достроково.
Головний тренер БК "Київ" Віталій Черній відмовився коментувати цю інформацію, повідомивши лише, що команда готується до найближчих матчів у робочому режимі.
Зазначимо, що президентом київського клубу є президент Федерації баскетболу України Олександр Волков, місцезнаходження якого на даний момент залишається невідомим. Крім того, керівник ФБУ один з головних відповідальних за проведення в Україні Чемпионату Європи з баскетболу - Євробаскету-2015.
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