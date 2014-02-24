На чемпіонаті світу з легкої атлетики Україну представлять 20 спортсменів

Про це УНІАН повідомили у ФЛАУ.

До команди потрапили 20 спортсменів. Керівником делегації стала Наталя Добринська.

Нагадаємо, що головним і заключним відбірковим стартом на чемпіонат світу стала національна першість у приміщенні, що відбулася 19-21 лютого в Сумах.

У складі жіночої команди представлені бігуни Наталія Погребняк, Наталія Лупу, Ольга Ляхова, Світлана Щмідт та Анна Плотіцина, стрибуни Ірина Геращенко (довжина), Анна Корнута (висота) та Ольга Саладуха (потрійний), Ольга Голодна та Галина Облещук - у штовханні ядра, Анна Мельниченко та Аліна Федорова - в п`ятиборстві.

В чоловічій команді - бігуни Вітілій Бутрим, Дмитро Бікулов, Євген Гуцол та Данило Даниленко, стрибуни у висоту Юрій Крімаренко та Андрій Проценко, в потрійному стрибку - Віктор Кузнецов, у семиборстві - Олексій Касьянов.

Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні відбудеться 7-9 березня в Сопоті (Польща).