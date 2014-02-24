Головний тренер харківського “Металіста” Маркевич подав у відставку
15:24, 24 лютого 2014Спорт
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Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердили у прес-службі ФК “Металіст”.
Мирон Маркевич / metalist.ua
“Так, підтверджуємо”, - сказали у прес-службі.
Водночас у клубі не сказали про причини, через які Маркевич вирішив піти з посади головного тренера.
У прес-службі «Металіста» зауважили, що у відставку подав тільки головний тренер команди, інші продовжують на цей час виконувати свої обов'язки.
Разом з тим, власні джерела УНІАН підтвердили наявність заборгованості із заробітної плати у ФК “Металіст”.
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