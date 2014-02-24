Головний тренер харківського “Металіста” Маркевич подав у відставку

“Так, підтверджуємо”, - сказали у прес-службі.

Водночас у клубі не сказали про причини, через які Маркевич вирішив піти з посади головного тренера.

У прес-службі «Металіста» зауважили, що у відставку подав тільки головний тренер команди, інші продовжують на цей час виконувати свої обов'язки.

Разом з тим, власні джерела УНІАН підтвердили наявність заборгованості із заробітної плати у ФК “Металіст”.