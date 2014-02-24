Головний тренер харківського “Металіста” Маркевич подав у відставку

15:24, 24 лютого 2014
Спорт
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Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердили у прес-службі ФК “Металіст”.

Мирон Маркевич / prosport-ru.tsn.ua

“Так, підтверджуємо”, - сказали у прес-службі.

Водночас у клубі не сказали про причини, через які Маркевич вирішив піти з посади головного тренера.

У прес-службі «Металіста» зауважили, що у відставку подав тільки головний тренер команди, інші продовжують на цей час виконувати свої обов'язки.

Разом з тим, власні джерела УНІАН підтвердили наявність заборгованості із заробітної плати у ФК “Металіст”.

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