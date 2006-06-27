Україна - Швейцарія (фоторепортаж)

04:19, 27 червня 2006
Спорт
2160

38 світлин світових фотоагенцій

Фото Ассошіейтед Пресс і Рейтер

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter