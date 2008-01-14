Брати Клички отримали $3 мільйони за рекламний ролик

Українці брати Клички непогано заробляють не тільки в професійному боксі. У Німеччині на телеекрани вийшов новий рекламний ролик, за який вони отримали 3 мільйони доларів США.

Для порівняння - чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради у суперважкій вазі росіянин Олег Маскаєв за свій наступний бій одержить майже в два рази менше, відзначає ІТАР-ТАРС.

Після реклами молочної продукції брати Клички тепер стали "обличчям" фітнес-центру.

Як повідомляє NEWSru, ролик знятий у жартівливому тоні - там Віталій і Володимир кепкують один з одного, задивляються на дівчат і отримують "прочухана" від суворої жінки-інструктора. І при цьому займаються своєю основною справою - тренуються.

Брати нерідко знімаються в рекламі. Так, крім йогуртів, вони рекламували пиво, шампунь і носові хустинки.