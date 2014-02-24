Бубка вважає дуже успішним виступ українських спортсменів на зимовій Олімпіаді в Сочі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НОК.

«Виступ наших олімпійців у Сочі вважаю дуже успішним. 8 років ми чекали олімпійську нагороду на зимових Іграх, 20 років - зимовий олімпійське «золото». За кількістю і якістю медалей ми повторили успіх в Ліллехаммері-94. Однак зараз у нас відразу чотири Олімпійські чемпіонки та бронзова призерка!», - підкреслив Бубка.

За його словами, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах назвав виступ українських біатлоністок в естафеті одним з найвизначніших моментів зимових Олімпійських ігор в Сочі, підкресливши, що це досягнення стало потужним, важливим символом єдності в непростий час в Україні.

Також Бубка зазначив цілий ряд високих результатів наших спортсменів, які потрапляли в десятку кращих у змаганнях з біатлону, фрістайлу та фігурного катання.

Він підкреслив, що для 24-х з 43-х українських олімпійців Ігри в Сочі стали дебютними в кар'єрі, що є гарним досвідом і перспективою на майбутнє.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого у Сочі завершилася зимова Олімпіада.

Україну на Олімпійських іграх представляли 43 спортсмени, які змагалися у 9 видах спорту.

Збірна України на Іграх в Сочі завоювала 2 медалі - золоту та бронзову - посівши у загальнокомандному заліку 20-е місце.