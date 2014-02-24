Футболісти збірної США приїдуть в Україну в бронежилетах і касках

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на MLS Soccer.

"Сподіваюся, що ми одягнемо каски і бронежилети. Жахливо бачити, що там відбувається, але, на щастя, це не стосується безпосередньо гри. Сподіваюся, що вони зможуть знайти примирення", - сказав гравець збірної США Гонсалес.

Нагадаємо, що матч Україна - США відбудеться 5-го березня в Харкові.