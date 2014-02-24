Футболісти збірної США приїдуть в Україну в бронежилетах і касках
13:27, 24 лютого 2014Спорт
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Гравці збірної США, які проведуть товариську зустріч з командою України 5 березня, подбають про власну безпеку вдягнувши бронежилети і каски.
Американская лига MLS / mlssoccer.com
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на MLS Soccer.
"Сподіваюся, що ми одягнемо каски і бронежилети. Жахливо бачити, що там відбувається, але, на щастя, це не стосується безпосередньо гри. Сподіваюся, що вони зможуть знайти примирення", - сказав гравець збірної США Гонсалес.
Нагадаємо, що матч Україна - США відбудеться 5-го березня в Харкові.
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