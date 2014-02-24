Фехтувальниця Харлан здобула третю поспіль перемогу на етапі Кубка світу

Про це УНІАН повідомили в Національній федерації фехтування України.

Таким чином, українська шаблістка ще жодного разу не дала можливості своїм суперницям піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани в цьому сезоні.

На цей раз Ользі в медальній боротьбі протистояли американки, яких наша спортсменка здолала з однаковим рахунком 15:11. У півфіналі Харлан здобула перемогу над Дормагой Вожняк, а у фіналі перемогла дворазову Олімпійську чемпіонку Маріель Загуніс.

Що стосується командних змагань, то збірна України посіла третє місце.

Ольга Харлан, Галина Пундик, Ольга Жовнір, Олена Вороніна в півфіналі одним ударом поступилися збірній команді Італії - 44:45, а в поєдинку за бронзу здобули перемогу над француженками - 45:43.

Переможницями турніру стали росіянки, які у фінальній сутичці з рахунком 45:39 перемогли італійок.