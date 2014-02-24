Олімпіада в Сочі була організована на найвищому рівні - Бубка

Про це він заявив в інтерв'ю ИТАР-ТАСС.

Зокрема, Бубка зазначив: "І церемонія відкриття, і церемонія закриття Ігор були чудовими. Цікавою була і сама концепція організації Ігор - вперше вони пройшли в субтропіках, вперше на зимових Іграх була реалізована концепція Олімпійського парку, який, як правило, створюють на літніх Іграх. Така організація дозволила дуже легко дістатися від всіх олімпійських об'єктів".

Сергій Бубка особливо відзначив умови, створені для атлетів в Олімпійському селі: "Там, де розміщувалися наші спортсмени, зокрема, збірна з біатлону, умови були практично як у п'ятизірковому готелі".

Як повідомляв УНІАН, XXII Зимові Олімпійські ігри в Сочі проходили з 7 по 23 лютого.