Сьомін: українці не перемагатимуть без іноземців

Почалися трудові будні Юрія Сьоміна на посту головного теренера київського «Динамо».

Київ - прекрасне, казкової краси місто! - зізнається тренер, - Я вже вибрав місце для подальшого облаштування і планую жити тут довго.

“Моє ставлення однакове як до легіонерів, так і до місцевих гравців. Ми повинні чітко розуміти, що перші ніколи не зможуть грати без других. Але й українці не перемагатимуть без іноземців. Головне, щоб гравець був кваліфікований і корисний, розумів місцеву ментальність, поважав традиції і приймав встановлені правила. Сподіваюся, що швидко всі забудуть слово «легіонер» і говоритимуть просто - гравець київського «Динамо», сказав тренер в інтерв`ю газеті “Спорт день за днем”.

“У мене є свій антикризовий рецепт - працювати добре і всім разом. Саме такого принципу ми і дотримуватимемося”, відзначив Сьомін.