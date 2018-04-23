Україна в чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу!

У стартовому складі української збірної на поле вийшли Шовковський, Несмачний, Шевченко, Тимощук, Шалаєв, Гусєв, Воронін, Гусін, Воробей, Ващук, Калініченко. Проти них мали грати Цубербюлер, Джуру, Маньїн, Фогель, Кабаньяс, Вікі, Фрай, Барнетта, Мюллер, Якин, Дежен.

За приблизними оцінками, на стадіоні "Рейненергі" в Кьолні 4-5 тисяч було українських болільників проти 15-17 швейцарських.

У перші 20 хвилин сторони створили по два-три доволі небезпечних моменти, основна боротьба точиться у середині поля, деяка територіальна перевага за Швейцарією, суперники України здійснюють помітно менше помилок при передачі. Щільність боротьби за м`яч – висока, жорсткість – в кількох випадках на межі фолу: на 19-й хвилині Джуру (192 см) поштовхами в спину зім`яв прорив Вороніна.

На 13-й хвилині Шовковській в стрибку відбив сильний дальній удар Вікі (швейцарці перехопили довгий поперечний пас Тимощука на самому початку української атаки).

На 20-й хвилині Шевченко пішов на гольовий удар головою в падінні: м`яч з відскоком від землі потрапив у верхню штангу.

На 22-й Олександр Фрай пробили в хрестовину з 35-метрового штрафного.

Після 23-ої хвилини українська збірна підвищила швидкість і двічі вийшла на небезпечні моменти. Швейцарці відбили простріл справа, а на 26-й Калініченко вдарив здалеку вище воріт. Вдаються рейди з глибини поля Гусину. Перевага переходить до України.

На 28-й двічі підряд бив по воротах з лінії штрафної Шалаєв: раз у захисників і сам же добивав. Вище воріт.

На 30-й хвилині далекий, несильний, але стрибучий удар прийняв Шовковський.

Швейцарці провели першу заміну на 33-й хвилині: Джуру на Гріхтіха, - Кобі Кун зміцнює захист.

На кілька хвилин гра в`язне в центрі поля, спершу на швейцарській половині, потім ближче до української штрафної. На 37-й Маньін здалека навішує на вихід до штрафної, підтримати нема кому. На 38-й Якин подає кутовий зліва, Шовковський вибив кулаком, швейцарці повернули м`яч у середині поля і ще раз довели атаку до удару.

На 39-й Несмачний у боротьбі без порушення перервав прорив правим краєм Дежена. На 40-й Калініченко потрібний лікар після підкату Барнетта. На 42-й атаку Барнетта на межі фолу (в ноги і в корпус) переривають Ващук і Тімощук, навіс справа, у грі Шовськовський. На 44-й кутовій подає Україна - після того як Гріхтіх не дав Вороніну прийняти дальній пас - але неефективно.

Додано одну хвилину. Україна сумбурно тисне з правого кута штрафної. Калініченко подає штрафний здалеку, м`яч до штрафної і не доходить. 0:0.

Після відпочинку українці першими вирішили спробувати на міцність ті ворота, які захистили в першому таймі. Простріл справа, боротьба. Простріл зліва – Воронін б`є головою з 12 метрів – на метр за дальню штангу.

На 48-й хвилині Якин жорстко фолить на Вороб`ї – це, мабуть, вже третій випадок, коли питання про жовту картку вирішується вдало для швейцарців

На 49-й з 20 метрів б`є Якин, м`яч головою зустрічає Гусин.

На 50-й з 26 метрів б`є Воронін - грає Цубербюллер.

Швидкість гри падає, обидві команди залюбки розігрують м`яч у середині, чекають моменту.

На 55-й – кутовий і щільна командна атака Швейцарії, одразу контратака України – ситуація повторюється біля других воріт.

На 58-й високий Дежен знімає м`яч з голови у Шевченка після навісу до штрафної справа.

На 59-й – перша жовта картка. Барнетта поштовхом в спину обірвав атаку Шевченка за два метри до кута свого штрафного майданчика. Бив Шевченко. Кабаньяс, стоячи в “стінці”, прикрив передпліччям обличчя, а м`яч від його руки пішов за лицьову лінію.

Вже за хвилину Кабаньяс із стрибком наступив на гомілку Несмачному, знову без покарання. Несмачний одержує допомогу за полем.

Друга заміна у Швейцарії: Марко Стреллер замість Хакана Якина, - готується вістря атаки.

На 65-й знову Воронін б`є після подачі справа, бувши за 13 метрів перед воротами – м`яч йде вгору високою дугою.

66-а – атака Швейцарії, перервана при вході до штрафної.

На 67-й – класний удар Шевченка з лінії штрафної, сильний, з ходу, з-під захисника, воротар навіть не ворухнувся, але поряд зі штангою. За хвилину – щось схоже, але набагато слабкіше – від Кабаньяса.

На 75-й Гусин після кутового в боротьбі перед воротами вистрибнув вище за всіх і переправив м`яч – удар пройшов біля самісінької штанги.

Заміна у України: Ротань замість Калініченка.

Відчувається як зростає напруга, наближається кінець гри, помилки в захисті дедалі дорожчі, а не атакувати не можна.

Барнетта на лінії української штрафної прямою ногою б`є в гомілку Ващука. Ващук з лікарями за полем, жовта картка залишається в кишені у судді.

На 82-й Ротань проходом зліва загострює ситуацію, але пас вийшов задалеким.

На 83-й кутовий біля воріт України, відбиває Шовковський.

На 85-й три захисники валять Вороніна на вході в штрафну. З травмою виносять Маньїна.

89-а хвилина. 0:0. Кутовий подає Ротань. Воротар грає невпевнено, але м`яч за боковою. Подача ауту також легко виноситься, і ось уже Тімощук і Стреллер в боротьбі за м`яч в центрі.

Додано три хвилини. Барнетта прострілює наскрізь штрафну, вступає в гру Шовковський, знову накат, знову Шовковський. Контратака, Шевченко, боротьба, аут. Швейцарія атакує, аут.

0:0. Додатковий час.

Після хвилини додаткового часу замість Вороб`я на полі виходить Сергій Ребров (у пам`яті виникає його удар по воротах саудівців).

Статистика основного часу: у Швейцарії 10 ударів по воротах (5 – в створ), в України - 9 і 2. Володіння м`ячем - 55 на 45.

Активніше атакують швейцарці. Але знову Воронін бореться із захисниками за вхід до штрафної. А ось пенальті за перервану атаку вимагають швейцарці. А ось штрафний по воротах України – з 38 метрів, Тимощук приймає удар. Ось атака докочується до самих воріт – забирає Шовковський.

Небезпечно з лінії штрафної пробиває Фогель, Шовковський ловить.

Дальній удар Тимощука, низом з 29-30 метрів – поряд зі штангою.

Дальній пас від центральної лінії на вихід Шевченка – офсайд (захисник пішов вперед на секунду раніше).

Біля української штрафної на зустрічному ході зачіпляються ногами Кабаньєс і Ващук, обидва катаються, тримаються за ноги.

Шевченко в боротьбі проходить двох гравців, видає справа – втручаються захисники.

Зміна воріт.

Блохін міняє Вороніна на Мілевського.

Артем Мілевський пройшов у боротьбі Гріхтіга, дає пас уздовж лицьової – захисник кидається під м`яч.

Грає зв`язка Мілевський – Шевченко – Ребров. Захисник підставляє ногу під удар Реброва.

В українську штрафну входить Штреллер, боротьба з Гусиним, обидва падають, хто кого бив по ногах – суддю не цікавить, піднятися не можуть обидва.

Заміна у Швейцарії: Люстрінеллі міняє Фрая.

Швейцарці тиснуть, суддя фіксує порушення у атакуючого Штреллера. Середина поля – у швейцарців, але біля штрафної їх встигають зустрічати. Напад України в готовності попереду, але туди м`яч не доходить.

Післяматчові пенальті. Україні за жеребом випадає бити першою, та ще на ворота, де позаду трибуни швейцарських болільників.

Шевченко. Цубербюллер бере м`яч в правому нижньому кутку.

Штреллер. Шовковський обігрує його рухами, бере м`яч майже по центру, трохи праворуч.

Мілевський. М`яко, «щіточкою» по центру, а воротар вже в кутку. 1:0.

Барнетта. У верхню штангу.

Ребров. Ліворуч, воротар не вгадав. 2:0.

Кабаньєс. Шовковський бере м`яч. Там, куди щойно забив Ребров.

Гусєв. У правий нижній кут. А воротар саме у лівому. 3:0.

Україна проходить в чвертьфінал. Там її суперником буде Італія.

Олександр Волинський