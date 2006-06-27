Україна - Швейцарія. Післяматчеві пенальті
00:40, 27 червня 2006Спорт
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Шевченко. Цубербюллер бере м`яч в правому нижньому кутку.
Штреллер. Шовковський обігрує його рухами, бере м`яч майже по центру, трохи праворуч.
Мілевський. М`яко, «щіточкою» по центру, а воротар вже в кутку. 1:0.
Барнетта. У верхню штангу.
Ребров. Ліворуч, воротар не вгадав. 2:0.
Кабаньєс. Шовковський бере м`яч. Там, куди щойно забив Ребров.
Гусєв. У правий нижній кут. А воротар саме у лівому. 3:0.
Україна проходить в чвертьфінал. Там її суперником буде Італія.
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