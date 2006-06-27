Україна - Швейцарія. Післяматчеві пенальті

Шевченко. Цубербюллер бере м`яч в правому нижньому кутку.

Штреллер. Шовковський обігрує його рухами, бере м`яч майже по центру, трохи праворуч.

Мілевський. М`яко, «щіточкою» по центру, а воротар вже в кутку. 1:0.

Барнетта. У верхню штангу.

Ребров. Ліворуч, воротар не вгадав. 2:0.

Кабаньєс. Шовковський бере м`яч. Там, куди щойно забив Ребров.

Гусєв. У правий нижній кут. А воротар саме у лівому. 3:0.

Україна проходить в чвертьфінал. Там її суперником буде Італія.

(Звіт про матч)