Олімпійська збірна України йшла на Церемонії закриття з траурними стрічками

Як повідомили УНІАН в Національному олімпійському комітеті України, прапор країни несла Олімпійська чемпіонка та бронзова призерка з біатлону Віта Семеренко.

Олімпійська збірна розділяє біль і горе співвітчизників і в знак підтримки свого народу, спортсмени в Олімпійському селищі вивісили чорні жалобні стрічки на державних прапорах, під час зібрання та під час прес-конференції чемпіонок з біатлону хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих.

Також у своєму зверненні Олімпійська команда висловлювала сум та стурбованість з приводу трагічних подій в країні та підтримувала український народ у прагненні до миру та порозуміння.

«Вірю, що успіх наших олімпійців в Сочі, наші перемоги також важливі для країни в цей нелегкий час. Кожну олімпійську медаль спортсмени присвятили всьому українському народу», - наголосив президент НОК України Сергій Бубка.

Як повідомляв УНІАН, на Іграх в Сочі збірна України завоювала дві нагороди – бронзу в спринтерській гонці в біатлоні Віта Семеренко, та золото жіночої збірної в естафеті.