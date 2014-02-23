У Сочі згас олімпійський вогонь, Ігри закрито

У Сочі згас олімпійський вогонь XXII Зимових Ігор-2014. Вогонь загасив один із талісманів Ігор - Ведмедик.

За кілька хвилин до цього про закриття Ігор оголосив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Ще трохи раніше був спущений прапор Олімпіади, який був переданий представникам оргкомітету XXIII Зимової Олімпіади, яка пройде в 2018 році в Пьончангу (Південна Корея).