Збірна Росії виграла загальнокомандний залік Ігор у Сочі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, лідирували після вчорашнього дня в загальному заліку росіяни, сьогодні завоювали ще 2 золоті медалі.

Героями дня стали російські лижники, які в марафоні на 50 кілометрів виграли всі три медалі - золото, срібло і бронзу. А в змаганнях квартетів бобслеїстів перемогу здобув екіпаж Олександра Зубкова.

У підсумку, збірна Росії завоювала 13 золотих, 11 срібних і 9 бронзових медалей. Всього росіяни завоювали 33 нагороди. Команда побила рекорд збірної СРСР, встановлений на Іграх 1988 року в Калгарі, як за кількістю золота, так і за загальною кількістю нагород.

У списку кращих команд світу за підсумками зимових Ігор також потрапили команди Норвегії (11-5-10), Канади (10-10-5), США (9-7-12), Голландії (8-7-9) і Німеччини (8-6-4).

Усього золоті нагороди вибороли представники 21-ї країни, а медалі - спортсмени з 26 країн.

Збірна України на Іграх в Сочі завоювала 2 медалі - золоту та бронзову - посівши у загальнокомандному заліку 20-е місце.