Збірна Канади виграла хокейний турнір Ігор в Сочі

16:20, 23 лютого 2014
Спорт
0

У Сочі завершився останній вид програми Олімпіади, де у фінальному матчі чоловічого хокейного турніру збірна Канади обіграла команду Швеції з рахунком 3:0.

Канада - Швеция / Reuters

Як повідомляє кореспондент УНІАН, канадці забивали голи у кожному з трьох періодів.

Матч проходив при помітній перевазі шведів, які грали набагато більш різноманітно в атаці, в той час як «Тре Крунур» намагалися зосередитися більше на обороні власних воріт.

Рахунок матчу на 13-й хвилині відкрив Ши Уебер, на 36-й хвилині капітан і лідер команди Сідні Кросбі подвоїв перевагу своєї збірної, а на 50-й хвилині Кріс Кунітц встановив остаточний рахунок.

Таким чином, збірна Канади вдруге поспіль виграла хокейний турнір Ігор. У попередній раз вони вигравали у Ванкувері-2010.

Як повідомляв УНІАН, у матчі за бронзову медаль, напередодні, збірна Фінляндії обіграла команду США - 5:0.  

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter