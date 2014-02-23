Збірна Канади виграла хокейний турнір Ігор в Сочі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, канадці забивали голи у кожному з трьох періодів.

Матч проходив при помітній перевазі шведів, які грали набагато більш різноманітно в атаці, в той час як «Тре Крунур» намагалися зосередитися більше на обороні власних воріт.

Рахунок матчу на 13-й хвилині відкрив Ши Уебер, на 36-й хвилині капітан і лідер команди Сідні Кросбі подвоїв перевагу своєї збірної, а на 50-й хвилині Кріс Кунітц встановив остаточний рахунок.

Таким чином, збірна Канади вдруге поспіль виграла хокейний турнір Ігор. У попередній раз вони вигравали у Ванкувері-2010.

Як повідомляв УНІАН, у матчі за бронзову медаль, напередодні, збірна Фінляндії обіграла команду США - 5:0.