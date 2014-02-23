Збірна Канади виграла хокейний турнір Ігор в Сочі
16:20, 23 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився останній вид програми Олімпіади, де у фінальному матчі чоловічого хокейного турніру збірна Канади обіграла команду Швеції з рахунком 3:0.
Канада - Швеція / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, канадці забивали голи у кожному з трьох періодів.
Матч проходив при помітній перевазі шведів, які грали набагато більш різноманітно в атаці, в той час як «Тре Крунур» намагалися зосередитися більше на обороні власних воріт.
Рахунок матчу на 13-й хвилині відкрив Ши Уебер, на 36-й хвилині капітан і лідер команди Сідні Кросбі подвоїв перевагу своєї збірної, а на 50-й хвилині Кріс Кунітц встановив остаточний рахунок.
Таким чином, збірна Канади вдруге поспіль виграла хокейний турнір Ігор. У попередній раз вони вигравали у Ванкувері-2010.
Як повідомляв УНІАН, у матчі за бронзову медаль, напередодні, збірна Фінляндії обіграла команду США - 5:0.
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