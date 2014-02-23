Іспанці стали суперниками збірної України у відборі до Євро-2016

Як повідомляє кореспондент УНІАН, команда України спочатку була посіяна у другий кошик.

Українці не могли потрапити в групу з командами Бельгії, Чехії, Хорватії, Угорщини, Данії, Ірландії, Швеції та Швейцарії, посіяними в тій же кошик.

Найбільш небезпечні суперники зібралися в першому кошику, яку склали національні команди Англії, Німеччини, Італії, Іспанії, Голландії, Росії, Португалії, Греції та Боснії.

В інших чотирьох кошиках зібралися середняки і аутсайдери європейського футболу.

У результаті, українці потрапили в групу З командами Іспанії, Білорусі, Словаччини, Македонії і Люксембургу.

Згідно з новим регламентом змагань (в Євро вперше візьмуть участь 24 команди), потрапити у фінальний турнір може навіть команда, яка займе в відбірній групі третє місце. У кваліфікації, де зіграє рекордна кількість команд - 53 команди, буде сформовано вісім груп по шість команд і одна група з п'яти команд. Збірні зустрінуться один з одним по разу на виїзді і в гостях. Дев'ять переможців груп, дев'ять володарів других місць і найкращий з володарів третіх потраплять у фінальну стадію безпосередньо. Вісім інших володарів третіх місць у стикових поєдинках вирішать долю останніх чотирьох путівок на ЄВРО. Разом - 23 команди, плюс збірна Франції, як представник країни-організатора Євро-2016.

Відбірковий турнір чемпіонату Європи стартує 7 вересня 2014 року. Груповий турнір триватиме до 13 жовтня 2015 року. Матчі плей-офф відбудуться 12/14 і 15/17 листопада 2015 року.