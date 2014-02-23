Бобслейна четвірка принесла Росії 13-е золото Ігор в Сочі
13:52, 23 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився передостанній вид програми Олімпійських ігор, де у змаганнях бобів-четвірок в бобслеї перемогу здобула збірна Росії.
Збірна Росії / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми виступали 20 екіпажів.
Росіяни у складі Олександр Зубков, Олексій Негодайло, Дмитро Трунєнков і Олексій Воєвода подолали дистанцію у чотирьох спробах із загальним результатом 3 хвилини 40,60 секунди.
Друге місце посіла команда Латвії - 0,09 секунди відставання, третє - США, що програла 0,39 секунди.
Зазначимо, що Зубков і Воєвода стали дворазовими чемпіонами Ігор у Сочі. Раніше вони були першими у змаганнях бобів-двійок.
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