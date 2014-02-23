Бобслейна четвірка принесла Росії 13-е золото Ігор в Сочі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми виступали 20 екіпажів.

Росіяни у складі Олександр Зубков, Олексій Негодайло, Дмитро Трунєнков і Олексій Воєвода подолали дистанцію у чотирьох спробах із загальним результатом 3 хвилини 40,60 секунди.

Друге місце посіла команда Латвії - 0,09 секунди відставання, третє - США, що програла 0,39 секунди.

Зазначимо, що Зубков і Воєвода стали дворазовими чемпіонами Ігор у Сочі. Раніше вони були першими у змаганнях бобів-двійок.