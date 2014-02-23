Президент МОК вважає перемогу українських біатлоністок видатним моментом Олімпіади

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Зокрема Бах зазначив: «Перемога України у жіночій естафеті з біатлону - особливий момент Олімпійських ігор у Сочі. Це могутній, важливий символ єдності під час кривавої політичної кризи в Україні».

Окрім того, голова МОК додав: «Будучи у траурі, з одного боку, та, знаючи, що насправді відбувається в країні, бачити українську столицю у вогні, і відчуваючи усю відповідальність, спортсменки виграли золоту медаль. Мене, насправді, це дуже вразило. Це був надзвичайно емоційний момент».

Як повідомляв УНІАН, жіноча збірна України виграла естафету в біатлоні випередивши, зокрема, збірні Росії та Норвегії.