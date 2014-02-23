Президент МОК вважає перемогу українських біатлоністок видатним моментом Олімпіади
13:12, 23 лютого 2014Спорт
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Президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах надає особливого значення перемозі українок в естафеті з біатлону під час Олімпійських ігор в Сочі.
Томас Бах / olympic.org
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
Зокрема Бах зазначив: «Перемога України у жіночій естафеті з біатлону - особливий момент Олімпійських ігор у Сочі. Це могутній, важливий символ єдності під час кривавої політичної кризи в Україні».
Окрім того, голова МОК додав: «Будучи у траурі, з одного боку, та, знаючи, що насправді відбувається в країні, бачити українську столицю у вогні, і відчуваючи усю відповідальність, спортсменки виграли золоту медаль. Мене, насправді, це дуже вразило. Це був надзвичайно емоційний момент».
Як повідомляв УНІАН, жіноча збірна України виграла естафету в біатлоні випередивши, зокрема, збірні Росії та Норвегії.
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