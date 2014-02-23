У лижному марафоні всі три медалі Ігор завоювала збірна Росії
10:48, 23 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився чоловічий лижний марафон на 50 кілометрів, в якому всі три медалі завоювали представники збірної Росії.
Олександр Легков / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій гонці росіяни були одними з претендентів на медалі, але основними фаворитами були представники Норвегії.
Тим не менш, на останніх 200 метрах дистанції в лідерах виявилася четвірка спортсменів, троє з яких представляли Росію і тільки один - Норвегію.
У результаті, перше місце посів Олександр Легков, який подолав 50 кілометрів за 1 годину 46 хвилин 55,2 секунди. Максим Вилєгжанін відстав на 0,7 секунди, Ілля Черноусов - на 0,8, а норвежець Мартін Йонсруд Сундбю - рівно на 1 секунду.
Представників України в цьому виді програми не було.
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