У лижному марафоні всі три медалі Ігор завоювала збірна Росії

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій гонці росіяни були одними з претендентів на медалі, але основними фаворитами були представники Норвегії.

Тим не менш, на останніх 200 метрах дистанції в лідерах виявилася четвірка спортсменів, троє з яких представляли Росію і тільки один - Норвегію.

У результаті, перше місце посів Олександр Легков, який подолав 50 кілометрів за 1 годину 46 хвилин 55,2 секунди. Максим Вилєгжанін відстав на 0,7 секунди, Ілля Черноусов - на 0,8, а норвежець Мартін Йонсруд Сундбю - рівно на 1 секунду.

Представників України в цьому виді програми не було.