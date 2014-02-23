Триразова чемпіонка Сочі-2014 Маріт Бйорген попалася на допінгу - норвезькі ЗМІ

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на норвезьке видання Dagbladet.

Офіційного підтвердження ця інформація не має.

За відомостями видання, в організмі Бйорген виявлений метилгексанамин. Таку ж речовину було знайдено у німецької біатлоністки Еві Захенбахер-Штеле, результати якої на Іграх-2014 були анульовані.

У випадку з Бйорген, якщо інформація підтвердиться, буде істотно змінено медальний залік як біатлонних змагань, так і Ігор в цілому.

Раніше, через допінг в Сочі були дискваліфіковані виключно ті спортсмени, що не показували у своїх дисциплінах високі результати. Крім німкені Захенбахер-Штеле на допінгу попалися австрійський лижник Йханес Дюрр, українська лижниця Марина Лісогор, латвійський хокеїст Віталійс Павловс і італійський біатлоніст Вільям Фруллані.