В останній день Ігор у Сочі буде розіграно три комплекти нагород

Як повідомляє кореспондент УНІАН, представники збірної України не візьмуть участь ні в одному виді програми.

У лижному спорті відбудеться «королівська гонка» - марафон на 50 кілометрів. Як і напередодні, в жіночому марафоні (30 км) фаворитами є представники Норвегії. Під першим, другим та п'ятим номерами посіяні, відповідно, Мартін Йонсруд Сундбю, Кріс Андре Джесперсен і Петтер Нортуг. Серед найбільш реальних конкурентів канадець Алекс Харвей та росіянин Олександр Легков.

У бобслеї останнім видом програми будуть змагання четвірок. Тут фаворитом є команда Росії, на чолі з олімпійським чемпіоном Ігор у Сочі в бобах-двійках Олександром Зубковим. Основним конкурентом росіян є четвірка з Німеччини.

За традицією, заключним видом програми Ігор завжди є фінал чоловічого хокейного турніру. Цього разу, у вирішальному матчі зійдуться збірні Канади і Швеції.

Церемонія закриття Ігор-2014 в Сочі почнеться о 20.14 за московським часом (18.14 по Києву).