Збірна Росії вийшла на перше місце в загальнокомандному заліку Ігор

Як повідомляє кореспондент УНІАН, росіяни зрівнялися за кількістю золотих нагород зі збірною Норвегії, але мають перевагу за кількістю срібла.

Героями дня в складі росіян став натуралізований американець сноубордист Вік Уайлд і чоловіча збірна з біатлону, яка виграла естафету.

На даний момент у збірної Росії 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових нагород. У Норвегії (11-5-10), Канади (9-10-5), США (9-7-11), Голландії (8-7-9), Німеччини (8-6-4).

Усього золоті нагороди на рахунку команд 21 країни.

За загальною кількістю нагород також лідирує збірна Росії, на рахунку якої 29 медалей.

Збірна України, як і раніше займає 20-е місце в таблиці (1-0-1).

Всього, на даний момент, нагороди Ігор завоювали спортсмени з 26 країн.