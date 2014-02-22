Збірна Фінляндії виграла матч за бронзову медаль хокейного турніру

Як повідомляє кореспондент УНІАН, фіни мали повну перевагу протягом всієї гри.

Американці лише перший період провели на рівних із суперником. А вже у другій 20-хвилинці лідер «суомі» Теему Селянне відкрив рахунок, а Юссі Йокінен подвоїв перевагу своєї команди. У заключному періоді американців і зовсім чекав розгром. Пзо Хиетанен, довів рахунок до 3:0, Теему Селянне оформив свій дубль і четверту шайбу команди в матчі, а Оллі Маатта встановив остаточний результат - 5:0.

У фінальному матчі Ігор, завтра, 23 лютого, зійдуться команди Канади і Швеції.