Збірна Фінляндії виграла матч за бронзову медаль хокейного турніру
19:25, 22 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився матч за бронзову нагороду чоловічого хокейного турніру, в якому збірна Фінляндії розгромила команду США з рахунком 5:0.
Фінляндія - США / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, фіни мали повну перевагу протягом всієї гри.
Американці лише перший період провели на рівних із суперником. А вже у другій 20-хвилинці лідер «суомі» Теему Селянне відкрив рахунок, а Юссі Йокінен подвоїв перевагу своєї команди. У заключному періоді американців і зовсім чекав розгром. Пзо Хиетанен, довів рахунок до 3:0, Теему Селянне оформив свій дубль і четверту шайбу команди в матчі, а Оллі Маатта встановив остаточний результат - 5:0.
У фінальному матчі Ігор, завтра, 23 лютого, зійдуться команди Канади і Швеції.
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