Австрієць Матт виграв гірськолижний слалом на Іграх

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми спортсмени здійснили дві спроби, а в залік йшла сума результатів.

Матт лідирував ще після першої спроби, а в другій, завдяки тому, що прямі опоненти робили багато помилок на трасі, а деякі і зовсім не змогли фінішувати, легко втримав свою перевагу.

Підсумковий результат Матта склав 1 хвилина 41,84 секунди. Другим фінішував ще один австрієць Марсель Фішер, що відстав від переможця на 0,28 секунди, третім - норвежець Хенрік Крістофферсен - 0,83 секунди програшу.

Українець Дмитро Мицак після першої спроби займає 72-е місце при 77 учасниках. У другій спробі він ще участі не брав.