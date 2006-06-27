Минули 15 хвилин додаткового часу

Після хвилини додаткового часу замість Вороб`я на полі виходить Сергій Ребров (у пам`яті виникає його удар по воротах саудівців).

Статистика основного часу: у Швейцарії 10 ударів по воротах (5 – в створ), в України - 9 і 2. Володіння м`ячем - 55 на 45.

Активніше атакують швейцарці. Але знову Воронін бореться із захисниками за вхід до штрафної. А ось пенальті за перервану атаку вимагають швейцарці. А ось штрафний по воротах України – з 38 метрів, Тимощук приймає удар. Ось атака докочується до самих воріт – забирає Шовковський.

Небезпечно з лінії штрафної пробиває Фогель, Шовковський ловить.

Дальній удар Тимощука, низом з 29-30 метрів – поряд зі штангою.

Дальній пас від центральної лінії на вихід Шевченка – офсайд (захисник пішов вперед на секунду раніше).

Біля української штрафної на зустрічному ході зачіпляються ногами Кабаньєс і Ващук, обидва катаються, тримаються за ноги.

Шевченко в боротьбі проходить двох гравців, видає справа – втручаються захисники.

Зміна воріт.